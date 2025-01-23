Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye mesaisi: Rus mevkidaşı Lavrov’la görüştü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Ocak 2025 17:52 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:52

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasının ve ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesinin önemi vurgulandı...