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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye mesaisi: Rus mevkidaşı Lavrov’la görüştü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ocak 2025 17:52 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:52
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan&#039;dan Suriye mesaisi: Rus mevkidaşı Lavrov’la görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasının ve ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesinin önemi vurgulandı...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​'ın yoğun mesaisi sürüyor. Rusya​ Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov​'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki gelişmelerin değerlendirildiğini bildirdi.

Hakan Fidan ile Sergey Lavrov bir araya geldi | Rudaw.net

Bakanlık kaynakları, Suriye’nin terör örgütlerinden arındırılmasının ve ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesinin önemi vurgulandığını belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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