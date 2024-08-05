Dışişleri Bakanlığı'ndan Bangladeş açıklaması: Üzüntü duyuyoruz!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com, İhlas Haber Ajansı
05 Ağustos 2024 20:48 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 20:48
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bangladeş’te yaşanan olaylara ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bangladeş’te yaşanan olaylardan üzüntü duyuyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş’te yaşanan gelişmeleri yakından takip edildiğini ve gösterilerde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu açıkladı.
"ANAYASA'YA UYGUN SEÇİME GÖTÜRÜLSÜN"
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bangladeş’te son haftalarda yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Gösterilerde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi Anayasa’ya uygun biçimde seçime götürmesini ve yapılacak seçimlerin kardeş Bangladeş’in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: tgrthaber.com, İhlas Haber Ajansı