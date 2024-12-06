Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'nin silahlanmasına sert tepki!

06 Aralık 2024 19:04 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 19:20

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız vermesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki görüşlerini desteklediğini belirtti. Açıklamada, tüm taraflar gerginliği azaltmaya ve diyaloğa davet edildi...

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde artan silahlanma faaliyetleri hakkında kaygılarını dile getirdi. Bakanlık yaptığı açıklamada, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki görüşlerini desteklediğini belirtti. Açıklamada, GKRY’nin izlediği bu politikaların bölgedeki istikrarı ve huzuru ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz. GKRY’nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.