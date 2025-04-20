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 | Yusuf Özgür Bülbül

Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC haberine sert tepki: İddialar asılsız, yasal işlem başlatılacak!

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kaynaklı bir yayın organında çıkan ve bakanlık ile Bakan Hakan Fidan hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlık, hiçbir kanıta dayanmayan bu temelsiz suçlamalar karşısında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 21:42

Dışişleri Bakanlığı, KKTC kaynaklı bir yayın organında çıkan iddiaları yalanladı. Açıklamada, devletin kurumlarının saygınlığını ve kişilerin onurunu hedef alan bu yalan haberlerin, bazı çevrelerce kamuoyunda tekrar gündeme getirilmesinin son derece yanlış bir tutum olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC haberine sert tepki: İddialar asılsız, yasal işlem başlatılacak!

Dışişleri Bakanlığı, akıl ve mantıkla bağdaşmayan uydurmaların sürekli olarak tekrarlanmasıyla yürütülen bu planlı iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

https://x.com/TC_Disisleri/status/1914021434478768456

"AKIL VE MANTIK DIŞI KURGULAR"

Yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan bir haberde, Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacaktır. Devlet kurumlarının güvenilirliğini ve kişilerin itibarını zedelemeyi hedefleyen bu yalanların, bilahare bazı çevreler tarafından kamuoyu önünde tekrar edilmesi ise son derece sorumsuz bir tavırdır. Akıl ve mantık dışı kurguları yinelemek suretiyle yürütülen bu sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

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