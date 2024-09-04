Dışişleri'nden Netanyahu'ya Mısır tepkisi: İddialar kabul edilemez

04 Eylül 2024 16:14 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:17

Hamas'ın Mısır sınırından geçen tırlarla silahlandırıldığını gerekçe göstererek İsrail askerlerinin Philadelphi Koridoru'nda kalmasını savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun söz konusu iddialarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerini Gazze Şeridi ile Mısır arasında bulunan Philadelphi Koridoru'ndan çekmeyeceğini söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlık, Netanyahu'nun Mısır'a yönelik iddiaları 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Dışişleri'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "Gazze'de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek" amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürdüğü belirtildi.

Netanyahu'nun Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddialarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan bakanlık; Mısır'ın, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca Filistinliye yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü arabuluculuk çabalarının desteklendiği ifade etti.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

İsrail Başbakanı Netanyahu, 2 Eylül'de kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Gazze'de savaşın hedeflerinin gerçekleşmesinin Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini belirterek, ülkesinin oradan çıkmayacağını söylemişti.

Netanyahu, "Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır üzerinde bulunan Philadelphi Koridoru'nu terk ettiğimiz anda, silahların, savaş malzemelerinin, füze üretimi için gerekli teçhizatın, tünel kazmayı sağlayacak makinelerin büyük bir şekilde sızmasının önünde hiçbir engel olmayacak" diye konuşmuştu.

Philadelphi Koridoru'nda herhangi bir engel bulunmadığı için Gazze'nin İsrail için büyük bir tehdit haline geldiğini iddia eden Binyamin Netanyahu, Gazze'deki savaş imkanlarının İran'ın gözetimi, finansmanı ve yönlendirmesiyle gerçekleştiğini iddia etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru ile ilgili bütün iddialarını reddettiklerini duyurmuştu.