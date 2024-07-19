Türkiye'den Uluslararası Adalet Divanı'nın 'İsrail' kararına destek: Filistinlilere yönelik zulüm teyit edildi

19 Temmuz 2024 19:46 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 20:24

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin kararını açıkladı. Kararda, İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci konumda olduğunun altı çizildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN KARARA DESTEK

Dışişleri Bakanlığından da Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye niteliğindeki kararına destek geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Uluslararası Adalet Divanı, bugün (19 Temmuz) açıkladığı istişari görüşünde, İsrail’in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikası uygulamakta olduğunu hukuki olarak teyit etmiştir.

"İSRAİL FİLİSTİN TOPRAKLARINDAKİ MEVCUDİYETİNİ SONLANDIRMALI"

Söz konusu görüşte de belirtildiği üzere; İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli ve yol açtığı zararı tazmin etmelidir.

Uluslararası toplum, İsrail’in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı’ndaki sürece destek vermiştir. Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz."

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilişkin AK Parti'den de açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'in topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkıyla ilgili mücadelesinin teyit edildiğine dikkat çekip şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararı oldukça önemlidir.

Uluslararası Adalet Divanı’nın, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail’in varlığının tanınmaması, İsrail’e yardım veya destek sağlanmaması noktasında tüm devletlerin yükümlü olduğunu belirtmesi altı çizilmesi gereken bir husustur.

Bu karar, uluslararası toplumun Filistin halkının öz topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkı konusundaki mücadelesini bir kez daha teyit etmiştir.

İsrail’in insan haklarına, uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı tüm politikalarına karşı olduğumuzu ve bu politikaların sonuçlarının yasal takipçisi olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulması için Filistin halkının haklı davasının yanında yer almaya ve Filistinli kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz.