Diyarbakır'da Ali Gaffar Okkan'a büyük ayıp! İsminin verildiği spor kompleksinin adı değiştirildi

23 Eylül 2024 00:09 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 00:12

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin ismi belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda Barış Spor Kompleksi olarak değiştirildi. Karara AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak tepki gösterdi.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 68 oyla DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi'nde alınan kararla ilçedeki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin ismi ‘Barış Spor Kompleksi’ olarak değiştirildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak alınan karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ocak, Okkan’ın Diyarbakır için barış ve spora büyük katkılar sağlamış bir isim olduğunu belirtti.

"ŞEHİR YÖNETMEK İSİMLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAK DEĞİLDİR"

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın isminin Diyarbakır ile bütünleştiğini ifade eden Ocak şunları söyledi:

“Diyarbakırlı hemşehrilerim adına, DEM’li Belediye Başkanına soruyorum. Diyarbakır’ı tanıyan herkes, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın bu şehirle nasıl bütünleştiğini bilir. Şehre, spor ve toplumsal barış anlamında büyük katkılar sağlamış bu değerli ismin bir spor kompleksinden silinmesi hangi mantığa sığar? Barış ve spor kavramlarını Gaffar Okkan’dan ayırmak mümkün mü? Bazı kişiler, bu kadim şehrin değerlerini yok etmeye çalışıyor. Oysa şehir yönetmek, isimler üzerinden siyaset yapmak değil; hizmet ve yenilik üretmektir. Gaffar Okkan, Diyarbakır’a ve spora büyük bir sevgi ve hassasiyetle bağlı bir isimdi. Onun adı, bu şehirde sporun ve gençliğin sembolüdür ve öyle kalmalıdır."

ALİ GAFFAR OKKAN KİMDİR?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1952 yılında doğan Ali Gaffar Okkan, 30 Eylül 1970'te Polis Koleji, ardından 29 Eylül 1973'te Polis Akademisi'nden mezun oldu. İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atanan Okkan, burada çeşitli birimlerde çalıştıktan sonra, 1983 yılında Şanlıurfa'da göreve başladı ve iki yıl sonra şube müdürlüğüne yükseldi.

1986 yılında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan Okkan, burada 1992'de Emniyet Müdür Yardımcılığına terfi etti. 6 Aralık 1993 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü unvanını alarak Kars Emniyet Müdürlüğüne atandı. 18 Kasım 1997'de ise Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Bu süreçte Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 tarihinde, valilik binasına giderken Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda hain pusuya düşürülerek silahlı saldırıda şehit oldu. Saldırıda Okkan ile birlikte polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da hayatını kaybetti.