DMM'den birlik ve beraberliği hedef alan deepfake uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), milli güvenliği ve toplumsal barışı korumak adına dezenformasyonla mücadelede en güçlü savunmanın farkında olmak, provokatif içeriklerin yayılımına destek vermemek ve resmi makamlarca teyit edilmiş doğru bilgileri takip etmek olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son dönemde bölge genelinde yaşanan kritik gelişmeler ve hareketlilikle beraber, ülke huzurunu, milli güvenliğini, toplumsal birlik ve beraberliğini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlemlendiği vurgulandı.

PROVOKATİF PAYLAŞIM

Özellikle yapay zeka teknolojileri kullanılarak üretilen gerçek dışı görsel, ses ve video içerikleriyle (deepfake) kamuoyunda algı operasyonları yürütüldüğü ve toplumsal hassasiyetlerin manipüle edilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, provokatif amaçlarla sosyal medya mecralarında yaygınlaştırılmaya çalışılan içeriklere karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, sadece ilgili resmi makamların yaptığı açıklamalara itibar edilmesi, kaynağı belirsiz, sansasyonel veya duygusal tepki oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı şüpheyle yaklaşılması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması istendi.

Teknolojik imkanlarla üretilen dezenformatif içeriklerin birer "psikolojik harekat" unsuru olduğunun unutulmaması ve bu tür manipülasyonlara karşı sağduyunun korunmasının önem arz ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli güvenliğimizi ve toplumsal barışımızı korumak adına, dezenformasyonla mücadelede en güçlü savunmamızın farkında olmak, provokatif içeriklerin yayılımına destek vermemek ve resmi makamlarca teyit edilmiş doğru bilgileri takip etmek olduğu unutulmamalıdır."

