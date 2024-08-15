DMM'den Ümit Özdağ'ın 'Suriye Aile Hukuku' adlı kitap iddiasına yalanlama

15 Ağustos 2024 21:46 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 21:54

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı ve bazı hesaplarca da alıntılanan “Suriye Aile Hukuku” kitabının Aile Mahkemelerine gönderildiği iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) böyle bir kitabın herhangi bir kurum veya kuruluşa gönderilmediğini belirtti.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından paylaşılan ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntılanan, "Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği” şeklindeki iddia doğru değildir. Adalet Bakanlığı tarafından herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitap gönderilmemiştir. Ayrıca Ümit Özdağ’ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği “Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları” ve “Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına” yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."