Doha'da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan, Heniyye ile bir araya geldi

09 Haziran 2024 13:10 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 13:30

İsrail 4 rehineyi kurtarmak için hareket eden her Filistinliyi vurdu! İşte katliamın detayları

İsrail 4 rehineyi kurtarmak için hareket eden her Filistinliyi vurdu! İşte katliamın detayları

Türkiye - Körfez İşbirliği Konseyi 8 yıl aranın ardından Katar'ın başkenti Doha'da toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıya katılmak üzere Doha'ya gitti. Bakan Fidan'ın yine gündeminde Gazze vardı.

DOHA'DA HENİYYE İLE BİR ARAYA GELDİ

Bölgesel ve küresel meselelerin masaya yatırılacağı toplantı öncesi Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.

NUSEYRAT KAMPINA BOMBALAR YAĞDI

Öte yandan işgalci İsrail ordusu Gazze'de rehin tutulan 4 esiri kurtarmak için 210 Filistinliyi katletti, en az 400 kişiyi yaraladı. Katliamın detaylarını olay yerindeki siviller ve doktorlar anlattı.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya çok sert tepki gösterdi. Bakanlık, "Yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.