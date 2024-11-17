DSP lideri Önder Aksakal'dan yeni anayasa mesajı: İlk 4 madde güvence altına alınmalı

17 Kasım 2024 15:56 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 16:47

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili uyarıda bulundu. Anayasadaki ilk 4 maddenin güvence altına alınması gerektiğini söyleyen Aksakal, "Aksi durumda karşınızda demokratik solcuları ve Atatürkçüleri bulursunuz" dedi.

"DSP'nin 39. Yıl Dönümü" dolayısıyla TES-İŞ Sendikası toplantı salonunda kutlama programı düzenlendi. Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, burada yaptığı konuşmada, merhum Başbakan ve DSP​'nin Onursal Genel Başkanı Bülent Ecevit​'in, 39 yıl önce sıfırla yola çıktığını, 14 yılda DSP'yi Türkiye'nin birinci partisi yaptığını söyledi.

Ecevit'in 2006'da yaşamını yitirdiğini, aradan 10 sene geçtikten sonra kendilerinin yola çıktığını anlatan Aksakal, "Bu kez bizler, sıfırdan değil maalesef eksiden başladık. Bunu, bu mücadelenin içerisinde emek veren kardeşlerim çok yakından bilmektesiniz. Aradan geçen 8 yılda her türlü baskı, entrika, kumpas, hakaret ve engellemelere karşı Demokratik Sol Partinin ak güvercinli bayrağını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeniden asmayı başardık." diye konuştu.

"İNSANLAR OY VERDİKLERİ PARTİLERDEN MUTLU DEĞİL"

Partinin 39. yaşının kutlu olmasını dileyen Aksakal, DSP'yi vatan toprağının her karışında yurttaşlarla kucaklaştırma mücadelesinde olduklarını vurguladı. Aksakal, "Bugün Türk milleti, küresel emperyalist sistemin oyuncağı haline gelmiş, kendi siyasi geleceğinden başka bir şey düşünmeyen, halkın parasını, kendi siyasi ikbali uğruna hesapsızca ve pervasızca iç eden siyasi aktörler elinde her geçen gün kan kaybediyor. Bugün hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun insanlar, oy verdikleri partilerinden mutlu değiller." değerlendirmesinde bulundu.

İLK 4 MADDESİ VURGUSU

Yeni anayasanın sürekli gündemde tutulduğunu belirtip darbe ürünü olan mevcut anayasadan kurtulmak gerektiğini söyleyen Aksakal şöyle devam etti: