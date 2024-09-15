Dün Bahçeli'yi ziyaret etti, bugün görevini bıraktı! MHP'li Murat Nuri Demirbaş istifa etti

15 Eylül 2024 16:11 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 16:34

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş dikkat çeken bir karar aldı. Demirbaş, bugün yaptığı yeni açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP'den Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımlara çok sert tepki! "Şeref ve haysiyet yoksunları..."

MHP'den Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımlara çok sert tepki! "Şeref ve haysiyet yoksunları..."

Milliyetçi Hareket Partisi'nde şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, bugün sürpriz bir şekilde görevini bıraktığını açıkladı.

SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTERDİ

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevini sağlık sebeplerinden dolayı bıraktığını duyurdu.

Açıklamasında, “Kıymetli ülküdaşlarım ve değerli hemşehrilerim, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini, sağlık sebeplerinden ötürü ve bayrağı daha yukarılara taşıyabilmek adına hür iradem ile bırakmış bulunuyorum” ifadelerini kullanan Demirbaş, destek ve anlayış için teşekkür etti.

DÜN DEVLET BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Dün Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Demirbaş, "Türk Dünyasının Bilge Lideri, Saygıdeğer Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek emir, talimat ve hayır dualarını aldım. Allah başımızdan eksik etmesin. Saygıdeğer Genel Başkanımızın tüm Kocaeli’ye selamları var" ifadesini kullandı.