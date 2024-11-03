Ebru Gündeş konseri CHP'yi karıştırdı! Özgür Özel tepki gösterdi: 'Olmamalıydı'

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: EKOL TV

03 Kasım 2024 13:09 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 13:18

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödeme yapıldığı iddia edildi. Konser maliyeti hem siyasiler hem de vatandaşlar tarafından oldukça eleştirilirken bir eleştiri de CHP lideri Özgür Özel'den geldi.