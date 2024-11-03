Ebru Gündeş konseri CHP'yi karıştırdı! Özgür Özel tepki gösterdi: 'Olmamalıydı'
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödeme yapıldığı iddia edildi. Konser maliyeti hem siyasiler hem de vatandaşlar tarafından oldukça eleştirilirken bir eleştiri de CHP lideri Özgür Özel'den geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödeme yaptığı iddiaları CHP'yi karıştırdı. Mansur Yavaş'a eleştiriler peş peşe gelirken, bir eleştiri de CHP lideri Özgür Özel'den geldi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN KONSER ELEŞTİRİSİ
Basına kapalı gerçekleşen toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi üyelerine seslendi. Ekol TV'den Eray Görgülü'nün haberine göre; Özel, toplantıda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Ebru Gündeş konserini hedef aldı.
"BU KONSER OLMAMALIYDI"
Organize edilmeden önce konserden haberi olmadığını belirten Özel “Ebru Gündeş, Rıza Zarraf’ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” dedi.