Efkan Ala yeni çözüm süreci tartışmasına değindi: DEM Parti'ye çağrı yaptı

21 Ekim 2024 00:24 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 00:31

AK Partili Efkan Ala çözüm sürecinin hükümet tarafından yeniden başlatılacağı tartışmasıyla ilgili konuştu. Daha fazla diyalogla normalleşmeyi sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Ala DEM Parti'den beklentilerini de söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala​ son dönemde siyasetin gündeminde olan çözüm sürecinin yeniden başlayacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ala normalleşme sürecinin ilerletilmeye çalışıldığını ve bunun karşılığı olarak DEM Parti​'nin PKK​ ile arasına mesafe koyması gerektiğini söyledi.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Habertürk'te yaptığı açıklamalarında "Diyoruz ki daha fazla el birliği, daha fazla siyasi diyalog, daha fazla siyaset​ güçlensin." dedi

Ala şunları söyledi: "Az önce vesayetten kurtuldu siyaset diyoruz ama siyasetin kendisi de tahkim edilsin. Çünkü siyaset bir araya gelerek sorunları çözsün. Çünkü siyaset sorunları çözmenin en az maliyetli yoludur. En az maliyet. Yani bir sorunu bir ülke nasıl en az maliyetle çözer dersen siyasetle, diplomasıyla çözer. Şimdi bunun için biz diyaloğu çoğaltmak, uzlaşmayı çoğaltmak, konuşmayı çoğaltmak istiyoruz. Bir sene önce de Suriye'de savaş vardı. Bakın normalleşmeyi artıralım diyoruz.

DEM PARTİ'YE ÇAĞRI: PKK İLE MESAFE KOY

Ala, "Beklentiniz ne? Mesela DEM Parti'nin PKK'yla arasına mesafe, PKK'yla ilişkisi olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Koysun tabii. Düşünmeye lüzum yok ki. Eskiden ne diyordu? Arkamızda, arkalarında PKK vardı. Şimdi insanlar deniyor ki, diyoruz ki biz partilere, bakın, şiddetle, terörle bunda hiçbir beis yok. Her zaman söyleniyor. İlişkiler, onu reddedeceksiniz. İlişkiler kesilecek. Hiç bu konu tartışma konusu değil. Olduğu zaman da diyalog kurulamaz. Onun için biz şimdi bir diyalog zemini olsun istiyoruz. Herkes üzerine düşeni yapmalı burada bakın. Yani biz başkalarını sürekli tanımlamayalım ama herkes de, her parti de Türkiye'de işler daha iyiye gitsin istiyor ise işlerin daha iyiye gitmesini sağlayacak inisiyatifleri almalı. Alıyoruz, bak Cumhur İttifakı olarak alıyoruz. Başkaları da alsın. Sen de değiş ve oturalım gibi bir şey mi? Bu kadar tefsire bile lüzum yok ki. Orada yan yana oturuyor. Aynı konular değil mi? Mecliste yöneticilik yapıyor. Konuşuluyor. Siyaseti çoğaltalım. Siyasi zemini tahkim edelim. Diyaloğu tahkim edelim. Memleketin meselelerini siyasi alanda çözelim.