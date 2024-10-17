Efkan Ala'dan son dakika çözüm süreci ve Öcalan ile görüşme açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yeni bir çözüm sürecinin gündemlerinde olmadığını ifade ederek "Öcalanla temas gündemimizde değil" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan çözüm süreci ile ilgili sorulara cevap verdi. Ala "Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz” diyerek yeni bir çözüm sürecinin masada olmadığını ifade etti. Ala ayrıca Öcalan ile temasın da gündemde olmadığını açıkladı.
YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI
Ala, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ala yeni anayasa ile ilgili sorulara "Masayı bir kuralım. Tartışmak, konuşmak ve bir araya gelmek için anlaşalım. Orada herkes görüşünü söyleyecek." dedi.
SİYASETTE NORMALLEŞME
Ala, siyasette normalleşme adımlarına da diyalogların çok önemli olduğunu vurgulayarak "180 derece fikirler olsa da bunlar çok önemlidir." dedi.