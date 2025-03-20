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İBB Başkanı vekaleti görevine Nuri Aslan getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı. Bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi.

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İBB Başkanı vekaleti görevine Nuri Aslan getirildi
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 18:57

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi. Aslan'ın 'vekalet' yazısını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi el yazısıyla hazırlamıştı. Yazıda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir." ifadeleri yer aldı.

NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İstanbul'da ilköğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Gemi İnşaatı Mühendisliği alanında mezun oldu. 1991 yılından beri özel bir şirkette çalıştı ve şirketin Genel Müdürlük görevini üstlendi. Aslan, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmış, 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkanvekili ve 2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.

İSİFED YÖNETİM KURULU ÜYESİ

2018 yılından itibaren BEYSİAD Başkan Vekilliği görevini sürdüren Aslan, aynı zamanda İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkanvekili olarak da aktif bir şekilde çalışmaktadır.

Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda da görev alan Aslan, çeşitli projelerde yer almıştır. Evli ve üç çocuk babası olan Nuri Aslan, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 1. Başkanvekili seçilerek, şehrin yönetimine katılmıştır.

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ETİKETLER
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#istanbul büyükşehir belediyesi
#Nuri Aslan
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