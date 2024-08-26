Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı kulis! Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP Genel Başkanı olmayı planlıyor

26 Ağustos 2024 14:43 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-9 Eylül tarihlerinde Tüzük Kurultayı düzenleyecek. Kurultay öncesinde, CHP Genel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tartışmalar halen gündemi meşgul ediyor.

Tartışmaların arasında en çok konuşulan konu ise liderlik mücadelesiydi. CHP lideri Özel, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir soruya 'aday olmayacağını' söylemişti. Özel'in bu sözlerinin ardından gözler en güçlü adaylardan biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

T24 yazarı Murat Sabuncu, Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma ekibinin bir süredir CHP Genel Başkanlığı için adaylık konusunu tartıştığını yazdı.

Bu tartışmalar sırasında, "İmamoğlu'nun ana muhalefet partisi lideri olması durumunda, kendisine yönelik siyasi yasak getirecek bir yargı kararının alınmasının daha zor olabileceği" de gündeme gelen konular arasında.

"SİYASİ ADIMLARINDAN RAHATSIZ"

Kulis bilgilerinin arasında; Ekrem İmamoğlu’nun partini başındaki isimlerin attığı kimi siyasi adımlardan rahatsız olduğunu da var... Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul’da seçimleri kazandığı 2019 yılından beri popülaritesi yüksek bir siyasetçi olduğuna dikkat çeken Sabuncu, İmamoğlu'nun yaptığı siyaset hiçbir zaman İstanbul ile ve belediyecilik sınırları içinde kalmadığını aktardı.

"TOPLUMUN ÇOK GENİŞ KESİMLERİNE DOKUNABİLME KABİLİYETİ VAR"

İmamoğlu'nun toplumun çok geniş kesimlerine dokunabilme kabiliyeti olduğunu belirten Sabuncu, "Akademiden ve sivil toplumdan geniş bir kitle ile değişik konularda fikir alışverişinde bulunuyor. Önümüzdeki seçimlerde ‘eğer yargı eliyle durdurulmazsa’ CHP’nin pek muhtemel cumhurbaşkanı adayı olabilir. Bu adaylığa belediye başkanıyken gitmesiyle CHP genel başkanıyken gitmesi arasında elbette farklar var. Bunlar da elbette hesaplanacaktır" ifadelerini kullandı.