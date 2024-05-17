Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'yumuşama' çıkışına cevap verdi: Müzakeresiz mücadele olmaz

17 May 2024 09:32 - Güncelleme : 17 May 2024 09:37

Ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için bomba tahmin

Ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için bomba tahmin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sarayla müzakere olmaz, mücadele olur” değerlendirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"EN GÜZEL MÜCADELE MÜNAZARA İLE OLUR"

Müzakeresiz mücadelenin olmayacağını belirten İmamoğlu, "En güzel mücadele münazara ile olur. Müzakeresiz mücadele olmaz. Yoksa toplum nasıl anlayacak hangisi doğruyu söylüyor, diye…" dedi.

"MÜZAKEREDE SONUNA KADAR ISRAR EDİYORUM"

CHP'nin iki kez İstanbul’da kazandığını aktaran İmamoğlu, "Müzakere demek ki kazandırıyor. Ben tam aksine, müzakereyi artırmaktan yanayım. Avrupa hayranlıkla izliyor bu mücadeleyi. Ben nasıl karşılandığımı biliyorum. Ben müzakerede sonuna kadar ısrar ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELERİNİ OLUMLU BULUYORUM"

CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini kesinlikle doğru bulduğunun altını çizen İmamoğlu, "Yanlış yanı yok. Bilakis demokrasi adına büyük olgunluk gösteren halkımız tarafından da olumlu görüleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçimi partilerin değil toplumun isteyebileceğini belirten İmamoğlu, "Böyle bir tartışma da görmüyorum. Millet bize geri ödemesiz bir kredi açtı. “Al sana kredi ya batır ya da çıkar” dedi. Batırırsan sen de batarsın, çıkarsan sen de çıkarsın. Tüm motivasyonumuz geri ödemesiz bu kredinin karşılığını vermek" dedi.