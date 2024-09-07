Ekrem İmamoğlu teğmenler yeminine destek çıktı: Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin

07 Eylül 2024 21:11 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 21:16

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teğmenlerin kılıçlı yemini konusundaki sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu "Her olaydan, darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin, gençlerimize yazık etmeyin" sözlerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin resmi olmayan yemin törenine tepki: Siz kime kılıç çekiyorsunuz?

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin resmi olmayan yemin törenine tepki: Siz kime kılıç çekiyorsunuz?

Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan da açıklama geldi. İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve teğmenlerimizin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı siyaset üstüdür. Genç teğmenler en mutlu ve onurlu günlerinde büyük bir coşku içinde ülkenin kurucusuna olan saygılarını ifade etmek istediler, hepsi bu" şeklinde yorumda bulundu.

"GENÇLERİMİZE YAZIK ETMEYİN"

"Her olaydan, darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin, gençlerimize yazık etmeyin" diyen İmamoğlu şöyle sürdürdü: "Sevgili gençler ve ailelerine sesleniyorum; dün “katil” dediğine bugün “kardeşim” diyen zihniyetten, her şeyi siyasi menfaatine kullanan, milleti bölen bu akıldan milletçe ilk seçimde kurtulacağız. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk."