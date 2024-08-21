Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Kurultayın ardından ilk!
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 17:48 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 18:09
CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti. İkilinin kurultaydan bir yıl sonra ilk görüşmesi oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yıl sonra buluştu. İkilinin görüşmesinde tüzük kurultayı hakkında fikir alışverişi yaptığı öne sürüldü.
CHP 8 Eylül'de Tüzük Kurultayına gidiyor. Bu kurultayda genel başkan dahil partililere üç dönem sınırı masada.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'de aktardığına göre ikilinin 1,5 saat süren görüşmesinde başka kimse yer almadı. Kılıçdaroğlu kendi taleplerini iletirken fikir alışverişinde bulundular.
Kaynak: tgrthaber.com