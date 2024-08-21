Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Kurultayın ardından ilk!

21 Ağustos 2024 17:48 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 18:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yıl sonra buluştu. İkilinin görüşmesinde tüzük kurultayı hakkında fikir alışverişi yaptığı öne sürüldü.

CHP 8 Eylül'de Tüzük Kurultayına gidiyor. Bu kurultayda genel başkan dahil partililere üç dönem sınırı masada.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'de aktardığına göre ikilinin 1,5 saat süren görüşmesinde başka kimse yer almadı. Kılıçdaroğlu kendi taleplerini iletirken fikir alışverişinde bulundular.