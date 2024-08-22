Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin detayları belli oldu! İlk kez konuştu

22 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 17:25

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Kurultayın ardından ilk!

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Kurultayın ardından ilk!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya ağır sözler: Merkepler adam olur, senden olmaz

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya ağır sözler: Merkepler adam olur, senden olmaz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık yarışını Özgür Özel'e kaybetmesinin ardından 13 yıl boyunca oturduğu koltuğu devretti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması gerektiğine dair genel seçimlerin ardından 'değişim' çağrısı yapan ilk kişi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Aralarında soğuk rüzgarlar estiği bilinen ikili aylar sonra ilk kez bir araya geldi.

İMAMOĞLU - KILIÇDAROĞLU NE KADAR SÜRDÜ

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki evinde ziyaret etti.

CHP kurultayından beri ilk kez baş başa bir araya gelen ikilinin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmaması daha da merak uyandırmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu görüşmenin detaylarını anlattı.

'görüşmeyi ben istedim'

Vatandaşlarla Emirgan'da bir araya İmamoğlu, bir vatandaşın görüşmede ne konuşulduğunu sorması üzerine şunları söyledi:

"Ben her zaman arıyorum. Benim hiçbir şeyim yok kendisiyle, hiçbir insanla olmadığı gibi.

Ben sadece şunu dedim. ‘Ben ofisinize gelip sizinle fotoğraf çektirmek değil, sizi ziyaret etmek istiyorum’ dedim. Ve gittim. ‘Sıklıkla görüşelim, gelin bizi ziyaret edin’ dedim. Benim başka bir şeyim olmaz. Başımızın tacı."