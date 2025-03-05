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 | Bengül Büyükhan

Ekrem İmamoğlu'na diploma soruşturması: İfade için adliyeye geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diploması ile ilgili usulsüzlük iddialarına yönelik ifade vermek için Çağlayan Adliyesine geldi. İmamoğlu'nun ifade işlemleri başladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 09:29

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında Çağlayan Adliyesi Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığında ifade vermeye başladı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

İstanbul Adalet Sarayı’nın önündeki Çağlayan Meydanı Polis bariyerleriyle kapatıldı. Çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi görev yapıyor. Adliyeye giriş çıkışlar sınırlı ve kontrollü bir şekilde yapılıyor.

Haber görseli

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazılarının üniversiteye ulaştığını bildirmişti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti. Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

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