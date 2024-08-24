'Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak geldi' iddiasına avukatından yalanlama! 

24 Ağustos 2024 19:45 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 20:04

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin detayları belli oldu! İlk kez konuştu

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin detayları belli oldu! İlk kez konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı 'ahmak davasında' geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 5 yıllık siyasi yasak cezası verildiği kararı adli tatilden sonra açıklanacağı öne sürüldü. İmamoğlu tarafından çıkan iddialar yalanlandı.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, "Ahmak' davasında verilen ceza kesinleşti, onandı…' gibi operasyonel asparagas haberleri çıkaran ve yayanlar; niyetiniz hukuksuzluğa zihinleri alıştırmak yahut bu hukuksuzluğu gerçekleştirmeye birilerini teşvik etmek ise bunun tutmayacağından emin olun” dedi.

"ASPARAGAS HABER"

Ortaya atılan iddialara tepki gösteren avukat Polat, "Ahmak davasında verilen ceza kesinleşti, onandı…' gibi operasyonel asparagas haberleri çıkaran ve yayanlar; niyetiniz hukuksuzluğa zihinleri alıştırmak yahut bu hukuksuzluğu gerçekleştirmeye birilerini teşvik etmek ise bunun tutmayacağından emin olun. Bu hukuksuz karar, halkın vicdanından zaten döndü, umarım ve dilerim ki yargı da bu hukuksuzluğa daha fazla izin vermeyecektir" diye konuştu.

İMAMOĞLU KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNDE

İddialarla ilgili İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da açıklama yapmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, dava dosyasının İstinaf Mahkemesi’nde incelenme sırası beklediğini söyleyerek, "Karar, İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. Ahmak Davası’nın” gerçek özeti budur. Başka söze gerek yok" demişti.