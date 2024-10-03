Ekrem İmamoğlu'ndan 'ahmak davası' açıklaması: Millet iradesine kafa tutmayın

03 Ekim 2024 09:52 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:09

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi yasak istemiyle açılan 'ahmak davası' ile ilgili konuştu. Davanın hukuki değil siyasi olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, davanın Türk siyasi tarihine sürülmüş kara bir leke olduğunu dile getirdi. Ahmak ifadesinin suç olmadığını da belirten İmamoğlu, "Bana sarf edilen ahmak ifadesini kime iade ettiğim bellidir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Bölge Adliyesi'nde başvurarak 'ahmak davası'nın duruşmasına katılma talebini iletti. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu:

"HUKUKİ DEĞİL SİYASİ DAVA"

"Ülke ve dünya gündeminin tarihinin en zorlu süreçlerinden geçtiği bugünde sizlerin karşınıza böyle bir konuyla çıkmaktan ızdırap duyuyorum. Kamuoyunda ahmak davası olarak bilinen bu dava İBB'nin seçilmiş başkanı olarak bana değil aziz milletimizin iradesine yöneltilmiş açık bir darbe girişimidir. Bu dava kesinlikle hukuki değil siyasi bir davadır.

"SİYASİ TARİHİMİZE SÜRÜLMÜŞ KARA BİR LEKE"

Belli mahfillerde kurgulanmış ucuz bir siyasi mühendislik içeren bir projedir. 23 yıl önce 'yasaklara karşıyız' diyerek yol çıkan iktidar, İstanbul'da 3 seçimdir bükemediği bileği entrikayla kırabilmenin hesabı içerisindedir. İktidarlarını sürdürmek için yargı dahil her enstrümanı kullanmaktan başka hiçbir yol bulamamışlardır. Büyük bedellerle elde ettiğimiz kazanımları hiçe sayan bu dava siyasi tarihimize sürülmüş ne yazık ki kara bir lekedir. Milletimiz ne pahasına olursa olsun masa başında kurulan bu tuzakları bozacaktır. Darbelerden, siyasi yasaklardan çok çekmiş olan milletimiz, haklarının yeniden bir yargı darbesiyle ellerinden alınmak istendiğinin farkındadır. Bu süreç milletimize hizmet yolunda daha da güçlendirecek ve kararlı hale getirecektir.

"MİLLETİN İRADESİNE KAFA TUTMAYIN"

Milletimizin iradesine, millete saygı gösterin. Demokrasinin önünü açın. Millet İmamoğlu'nu nerede görmek isterse, neyi yakıştırıyorsa İmamoğlu orada olacaktır. Milletin iradesine kafa tutmayın, mertçe yarışalım.

"AHMAK İFADESİNİ KİME SÖYLEDİĞİM BELLİ"

Bana sarf edilen ahmak ifadesini kime iade ettiğim bellidir. Zaten o kişi bana, ben de ona dava açtım. Ahmak ifadesinin suç olmadığı Yargıtay kararlarıyla ortadadır. Basında bu kararlar yayınlanmıştır. Beni haklı bulan bilirkişi raporları da ortadadır. Dünyanın en zorlama siyasi yasak davasının artık Türkiye gündemini işgal etmesini istemiyorum. Umarım hak yerini bulur, bunun için emek harcayacak olan hakimlere, savcılara şükran duyuyorum. Bugün yapmış olduğum bu başvuruyla duruşmaya katılmak istediğimi tekraren talep etmiş bulunmaktayım."

İMAMOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVA

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'na 2019 yerel seçimleri sürecinde bazı YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 5 yıl siyasi yasak cezası vermiş, karar istinaf mahkemesine taşınmıştı.

2 yıldır istinafta olan dosya, eğer onanırsa bir sonraki itiraz merci Yargıtay olacak. Yargıtay da cezayı onarsa karar kesinleşecek.