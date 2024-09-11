Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum ile görüşmesi hakkında açıklama: Hepsini sayfa sayfa açtık

11 Eylül 2024 11:44 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:49

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yargıtay'ın onaması durumunda kendisine siyasi yasak verilmesinin önünü açacak olan davayla ilgili açıklamalarda bulundu. Olmayan bir suç üzerinden yargının mağduru haline geldiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Böyle bir dava olmaz" dedi. İmamoğlu, dün akşam Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin detaylarını da anlattı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle yargılanan ve siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu davaya tepki gösterip mağdur olduğunu dile getirdi. Dün akşam Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret eden İmamoğlu, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

SİYASİ YASAK DAVASINA TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bir okulu ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Kendisine siyasi yasak verilmesinin yolunu açabilecek olan dava ile ilgili konuşan Ekrem İmamoğlu, "Bu davanın görüşülmesi bile millet için üzülecek bir durum. Utanç verici bir durum ama ben yargıya güvenmek istiyorum, inşallah en doğru kararı eninde sonunda verecektir" ifadelerini kullandı.

Demokrasi için kötü olarak nitelendirdiği durumundan en kısa zamanda kurtulmak gerektiğini ifade eden İBB Başkanı, "Umarım bu durumdan sıyrılır, memleketin gerçek gündemine bakar, gerçek sorunları konuşuruz" diye konuştu.

İMAMOĞLU, BAKAN KURUM İLE NE KONUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile dün akşam Ankara'da yaptığı görüşmeye ilişkin de açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Bakanlarımız bir konuda görüşmek istiyorlarsa, çağırsınlar görüşelim. Aynı masada çözüm üretme konusunda kararlı kişileriz. Bizim meselemiz millet" dedi.

İstanbul'un uzun süredir aksayan, masada duran hususları olduğunu söyleyen İmamoğlu, "2 yıl, 3 yıl hatta 4 yıllık konular vardı. Kendileri pozitif bir yaklaşımda bulundular. Bunların hepsini sayfa sayfa kendilerine açtık. Kentsel dönüşümle ilgili atacağımız adımlar, özel çevre kararnamesi ile beraber bazı kısıtlarımız oluştuğu alanlarda işbirliği yapacağımız alanlar, bu ve buna benzer çevre ile ilgili, atık su ile ilgili çok verimli 1,5 saate yakın güzel bir sohbetimiz oldu" şeklinde konuştu.