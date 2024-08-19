Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'değişim' mesaj

19 Ağustos 2024 17:07 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 17:08

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde Tüzük Kurultayı Çalıştayı gerçekleştirdi. Burada elde edilen sonuçlar, 4 Eylül'de Sivas'ta başlayıp Ankara'da sürecek olan Tüzük Kurultayı'na rapor olarak sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Tüzük Kurultayı Çalıştayı’nda açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl CHP'nin 100’üncü yılının kutlandığı etkinlikte ‘Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir’ dediğini hatırlatan Özgür Özel, "Bu anlamda çok net ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye de değişecek. Bu sürecin, bu yolculuğun başka bir sonucu olmaz" dedi.

"BUNDAN VAZGEÇMEMİZ GEREKTİĞİNİ DİLE GETİRMİŞTİM"

İmamoğlu konuya ilişkin şunları söyledi:

"Vatandaşların uzun süre yaşadığı ağır 'ekonomi, demokrasi ve adalet krizlerine' rağmen muhalefeti seçenek olarak görmemesi ve 2023 seçimlerinde de aynı sonuca sürecin evrilmesi, bizi artık farklı düşünmeye ve başka bir düşünce üretmeye sevk etmelidir. Aynı şeyleri yaparak aynı sonuçları alamayacağımızı bir gün sonra dile getirmiştim. İçim yanarak dile getirmiştim. Bundan vazgeçmemiz gerektiğini dile getirmiştim. Yol ve yöntem değiştirmemiz gerektiğini, partide açıkçası bu çabamızın karşılık bulması ve bugün böylesi bir zaman diliminin yaşanıyor olması beni ziyadesiyle mutlu ediyor"

"CHP SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar kapsayıcı, katılımcı, demokratik bir yapıya sahip olursa Türkiye’de o kadar özgürlük ve adalet içerisinde olacağının altını çizen İmamoğlu, "Bu bağlamda bugün yapılan bütün kötü işlerin, bütün sıkıntılı hallerin ya da bütün haksızlıkların, hukuksuzlukların sorumluları vardır ama Cumhuriyet Halk Partisi de bu yaşanan olaylara dönük sorumluluktan kaçamaz. Bu sürecin var olmasında muhalefetin etkin bir biçimde başarıyı ortaya koymamasının da sorumluluk paydaşı olduğunu buradan bütün partililerime duyurmak isterim" dedi.

İmamoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız başta ekonomik kriz olmak üzere çoklu krizlerden bizi çıkaracak bir yol ve yöntemi tüzük kurultayında bir başlangıç adımı olduğunu ifade etmek isterim. Çok ağır bir misyon yüklenilmesi, yükletilmesi doğru olmaz. Bu yapılan hazırlıkların kısa bir zaman diliminde çeyrek yüzyılın değişim hikâyesini bir haftalık çalışmaların olacağı Tüzük Kurultayı’nda olacağını beklemek de doğru olmaz. Tüzükle ilgili atılacak güçlü adımlar, yarınlarda atılması muhtemel farklı adımların daha iyiyi daha iyiyi bulma adımlarının da tetikleyicisi olacaktır"