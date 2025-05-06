Ekrem İmamoğlu'ndan diploma hamlesi!

Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diploması 18 Mart'ta iptal edilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, diploma iptaline karşı dava açtıklarını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'sahte diploma' soruşturması çerçevesinde, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin lisans diplomasının usule aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmişti.