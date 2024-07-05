Ekrem İmamoğlu'ndan flaş karar! Eski İYİ Partili ve Gelecek Partili isimleri danışman yaptı

05 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 17:26

CHP lideri Özgür Özel, Esad ile görüşeceğini duyurdu: Sığınmacı meselesi için herkes irade göstersin

CHP lideri Özgür Özel, Esad ile görüşeceğini duyurdu: Sığınmacı meselesi için herkes irade göstersin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni danışmanları belli oldu. İmamoğlu'nun atadığı isimlerin partileri dikkat çekti.

BİRİ EKONOMİ, DİĞERİ ULUSLARARASI HUKUK DANIŞMANI OLDU

İYİ Parti’den 14 Aralık 2023'te istifa eden Ece Güner ve 14 Ocak 2024’te Gelecek Partisi’nden istifa eden Serkan Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı oldu.

Serkan Özcan siyaset ve ekonomi alanında, Ece Güner ise uluslararası hukuk alanında İmamoğlu’na danışmanlık yapacak.

PARTİSİNİN ADAY ÇIKARMA KARARINI ELEŞTİRİP İSTİFA ETMİŞTİ

Ece Güner, 14 Aralık 2023’te yaptığı yazılı açıklamayla Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanlığını yeniden kazanmasının önemini vurgulamış ve partisinin aday çıkarma kararını eleştirmişti. Güner, “Bu bir parti meselesi değil, bu bir memleket meselesidir. Bu bir cumhuriyet meselesidir” diyerek görevinden istifa etmişti.

Özcan ise 14 Ocak’ta Gelecek Partisi kongresi devam ederken kendi isteğiyle görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurmuştu.