Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Partimizi yoran yüklerden kurtulmalıyız!

29 Haziran 2024 16:47 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 16:50

CHP'nin İstanbul Planlama Ajansı’nda düzenlediği ve üç gün sürecek 'Yurt Dışı Birlikleri İkinci Yüzyıl Vizyon Çalıştay'ında konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok dikkat çeken ifadeler kullandı.

Eksikleri ve hatalarıyla yüzleşmek ve kendilerine bu anlamda tabiri caizse çekidüzen vermek zorunda olduklarının altını çizen İmamoğlu, "Parti içi rekabetin her koşulda kardeşçe ve aynı zamanda demokratik bir biçimde olmasını sağlamanın şart olduğunu düşünüyorum" dedi.

"PARTİMİZİ YORAN YÜKLERDEN KURTULMALIYIZ!"

Bireysel, kişisel ve özellikle partiyi ve kendilerini yoran bütün yüklerden kurtulmakla mecbur olduklarının belirten İmamoğlu, "Rekabet, daha iyiye ulaşmanın yoludur. Rekabet, parti içindeki rekabet, birbiri ile yan yana koşarken birbirini ayağına çelme takmak değil; daha hızlı koşma mücadelesidir. Ayrışmanın değil, bütünleşmenin aracıdır" ifadelerini kullandı.

"PARTİ İÇİ REKABETİN YIPRATICI HAL ALABİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

İmamoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli ülke ve şehirlerdeki CHP yurtdışı örgütlerinde dönem dönem parti içi rekabetin yıpratıcı hal alabildiğini görüyoruz. Ülkemizde de yurtdışındaki örgütlerimizde de bunu yaşıyoruz. Ayrıştırıcı bir dilin hâkim olabildiğini de görüyoruz. Bunları görerek, bunlara tedbir alarak yol yürümenin şart olduğunu da biliyoruz. Tabii son derece sınırlı sayıda örnekler olsa da çok hassas ve çok tarihi bir dönemden geçtiğimizin farkına vararak bazı bildiğimiz, gördüğümüz, dönem dönem yüksek seviyede kınadığımız bütün tavır ve davranışlardan uzak bir arada konuşabilmeyi, müzakere edebilmeyi, doğru yolu bulabilmeyi, ortak aklın masamızdaki kesin pusula olmasını sağlayabilmeyi başarmak zorundayız"