Ekrem İmamoğlu'ndan Instagram açıklaması: Kabul edilemez

02 Ağustos 2024 14:09 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:19

Instagram'a erişim engeliyle tüm dünyaya net bir uyarı verildi! Türkiye'den sansüre karşı sansür harekatı

Instagram'a erişim engeliyle tüm dünyaya net bir uyarı verildi! Türkiye'den sansüre karşı sansür harekatı

Sabah saatlerinde milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, Instagram'a giriş yapamadı. Daha sonrasında ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), Instagram'a erişimi engeli getirdiği öğrenildi. BTK tarafından yapılan ilk açıklamada, platformun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle kapatıldığı aktarıldı.

Instagram'a erişim engeli getirilmesine destek veren de oldu tepki gösteren de... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya platformu Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda, BTK'nın bu kararına tepki gösterdi.

"KEYFİ OLARAK KAPANMASI KABUL EDİLEMEZ"

Sosyal medya'nın her kesimin ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullandığı bir platform olduğunu belirten İmamoğlu, "Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez" dedi.

"SANSÜR BİRİMİ GİBİ ÇALIŞMA BIRAKILMALI"

Instagram'ın bir an önce erişime açılması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, "İletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı" ifadelerini kullandı.