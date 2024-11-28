Ekrem İmamoğlu'ndan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e kreş tepkisi

28 Kasım 2024 11:18 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 11:27

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde yaşanan kreş krizi üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e cevap verdi. Kamu kurumlarının birbirini kıskanmaması gerektiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Öyle bir feveran koptu sonra geri adım atıldı. Öyle bir şey demedik diyorlar" ifadelerini kullandı. Bakan Tekin'in kendisine mezun olduğu üniversite üzerinden yönelik eleştirilerine de cevap veren İmamoğlu, "Bir Milli Eğitim Bakanı öyle konuşur mu? Benim okulum İstanbul Üniversitesi işte orada. Asıl kendisi nasıl profesör ve rektör oldu?" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının belediyeler tarafından açılan kreşlerin kapatılması için talimat verdiği iddiası üzerine başlayan tartışma devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı​ Ekrem İmamoğlu​, dün AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada kendisini eleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin​'e cevap verdi.

"GERİ ADIM ATTILAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'daki 'Yuvamız İstanbul' kreşinde velilerle bir araya geldi. Bakan Tekin'in tepkiler üzerine geri adım attığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Öyle bir feveran koptu, sonra geri adım atıldı. Biz öyle bir şey demedik diyorlar. Öyle kabul edelim ama biz yine işimize devam ediyoruz" dedi.

"KAMU KURUMLARI BİRBİRİNİ KISKANMAZ"

Şu ana kadar 105 tane kreş​ açtıklarını, 33 kreşin ise yapım aşamasında olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, hedeflerinin 200 kreş olduğunu ifade etti. Bakanlık yetkililerini verdikleri hizmeti görmeleri için kreşlere çağıran İmamoğlu, "Gelip baksınlar, ne yapıyoruz? Çocuklara bu yaşta ne öğretilmesi gerekiyorsa, o öğretiliyor. Eğitim varsa gelecek var. Kamu kurumları birbirini kıskanmaz, yardımcı olur. Bu devletin bakanlığı ya da kreşi olabilir mi? Ya da belediyesi... Belediye de milletin bakanlık da milletin" diye konuştu.

BAKAN TEKİN'E 'DOĞRU DÜRÜST ÜNİVERSİTE' TEPKİSİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dün yaptığı "Sayın İmamoğlu’nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi" şeklindeki açıklamaya da tepki gösteren İBB Başkanı İmamoğlu şöyle konuştu:

"İmamoğlu'na laf yetiştir. Efendime söyleyeyim, adam gibi okul. Bir Milli Eğitim Bakanı adam gibi okul der mi ya? Ülkede hangi okullar adam gibi ya da adam gibi değil? Bir Milli Eğitim Bakanı böyle konuşur mu? Benim İstanbul Üniversitesi orada işte. 500 küsur yıllık okul. Mezunlarına buradan selam yolluyorum. Mezuniyetime katakulli diyor. Biz katakulliyi kime kullandıklarını biliyoruz."

"YUSUF BEY NASIL PROFESÖR OLDU?"

Bakan Tekin'e yönelik eleştirilerine devam eden İmamoğlu, "Özel konulara girmek istemem ama benim damarıma fazla dokunuyorlar. Yusuf Bey, bakan değil mi? Nasıl Yusuf Bey profesör oldu? 5 yıl doçentlik kadrosunda kalmanız gerekir. Peki, Yusuf Bey 5 yıl kaldı mı doçentlik kadrosunda? Kalmadı. Nasıl profesör oldu? 5 yıl kalması gerekirdi. Kalmadı. Peki, 5 yıl kalmayan Yusuf Bey sonra profesör oldu, ardından rektör oldu. Rektör nasıl olunur? 3 yıl profesör kalmanız lazım. Pat diye profesör, pat diye rektör oldu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Kararnamede 48 günlük profesör rektör olarak atandı. O atandıktan sonra o kararname tekrar iptal edildi. Bunlar kararname çocukları" dedi.