Ekrem İmamoğlu'ndan 'otel' tepkilerine cevap: İlk defa yaptık

21 May 2024 17:15 - Güncelleme : 21 May 2024 17:44

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta kalabalık bir heyetle “2027 Avrupa Oyunları İmza Töreni” için Roma'ya gitmişti. Etkinlik için kalınan otelin fiyatı ise sosyal medyada gündem olmuş bazı vatandaşlar da bütçenin İBB'den çıkmasına tepki göstermişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Seçimi" programı öncesinde konuya ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

İBB'YE MALİYETİ NE KADAR OLDU?

"İtalya'nın başkenti Roma'da, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapmasına ilişkin mutabakat zaptının imzalandığı programa götürülen gazetecilerin masrafları İBB tarafından mı karşılandı ve ne kadar maliyeti oldu?" sorusuna İBB Başkanı İmamoğlu şu ifadelerle cevap verdi:

"BUNDAN DAHA DOĞAL BİR ŞEY YOK"

"Tabii kurumsal karşılamamız ana gövdesinde var. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Kaldı ki biz yaklaşık 5,5 yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona -ya da yurt içinde de diyebiliriz- hatta ilk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok ve Avrupa Oyunları, İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor. Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Önemli bir organizasyondur. Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız ama ilk kez yapıyoruz. Bunu yüzlerce kez yapan ahalinin temsilcilerinin buna dönük haberler yapmasını ve eleştirilerini de böyle enteresan bir biçimde izliyorum. Dediğim gibi biz 6 yıla yakın zaman dilimi içinde ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdik"