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Ekrem İmamoğlu'ndan terör bağlantısı nedeniyle görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk’e ziyaret! Konvoyun uzunluğu dikkat çekti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
16 Kasım 2024 13:15 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 13:20

İBB Başkanı İmamoğlu, yerine terör bağlantısı nedeniyle yerine kayyum atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti. İmamoğlu’nun, Mardin'de uzun bir konvoy ile gezmesi tepki çekti.

Mardin​, Batman​ ve Halfeti​ belediyelerine 4 Kasım’da kayyum atanmıştı. Ahmet Türk​ ve DEM Partililer kayyumlara karşı protestolarını sürdürürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu​, Türk’e destek için Mardin’e gitti.

İmamoğlu’nu, Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanları Serra Bucak’la Doğan Hatun’un beraberindeki heyet, Mardin Havalimanı’nda karşıladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan terör bağlantısı nedeniyle görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk’e ziyaret! Konvoyun uzunluğu dikkat çekti - 1. Resim

İMAMOĞLU'NA BÜYÜK KONVOY

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Türk'ün evine giderken kalabalık bir konvoy, İmamoğlu'na eşlik etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan terör bağlantısı nedeniyle görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk’e ziyaret! Konvoyun uzunluğu dikkat çekti - 2. Resim

AHMET TÜRK'ÜN EVİNE GİTTİLER

İmamoğlu ve heyeti, konvoy halinde Ahmet Türk’ün evinin bulunduğu Kasri Kanco’ya gitti.

Ekrem İmamoğlu'ndan terör bağlantısı nedeniyle görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk’e ziyaret! Konvoyun uzunluğu dikkat çekti - 3. Resim

İBB Başkanı'na; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun eşlik etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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