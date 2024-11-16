Ekrem İmamoğlu'ndan terör bağlantısı nedeniyle görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk’e ziyaret! Konvoyun uzunluğu dikkat çekti

16 Kasım 2024 13:15 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 13:20

İBB Başkanı İmamoğlu, yerine terör bağlantısı nedeniyle yerine kayyum atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti. İmamoğlu’nun, Mardin'de uzun bir konvoy ile gezmesi tepki çekti.