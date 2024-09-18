Ekrem İmamoğlu'nun avukatı 'son kez' diyerek açıkladı! 'Ahmak Davası' yine gündeme geldi

18 Eylül 2024 19:06 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 19:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'ahmak davası' ile ilgili '5 yıl siyasi yasak aldı' iddiası sonrası İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Polat, "hukuksuzluğun normal olduğu düşüncesine alışmayacağım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı​ Ekrem İmamoğlu​'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası​ aldığı 'Ahmak Davası' ile ilgili yeni açıklama geldi. İmamoğlu'nun siyasi yasak​ ve hapis cezası kararının onandığı iddiaları sosyal medyada yayılırken İmamoğlu'nun avukatı açıklama yaptı.

Kararı farklı bir psikoloji oluşturma çabasından ibaret olduğunu belirten Polat, "'Karar yakında açıklanacak' gibi söylentilerin kararın onanacağını güçlü bir beklenti haline getirerek sonrasında 'zaten bunu bekliyorduk, ne olacaktı ki…' psikolojisini oluşturma çabasından öte bir anlamı yok" dedi.

"HUKUKA AYKIRI BİR BEKLENTİ İÇİNDE OLMAYACAĞIM"

Polat’ın paylaşımında yaptığı açıklama şu şekilde:

"‘Ahmak davası’ ile ilgili olarak son kez' …karar istinafta onandı, çok yakında açıklanacak…' gibi söylentilerin kararın onanacağını güçlü bir beklenti haline getirerek sonrasında 'zaten bunu bekliyorduk, ne olacaktı ki…' psikolojisini oluşturma çabasından öte bir anlamı olmadığını, halkın vicdanından dönen bu hukuka aykırı kararın, hukukçuların vicdanlarında da yer bulamayacağını düşünüyorum, hiç bir zaman hukuka aykırı bir beklenti içerisinde olmadım, olmayacağım, hukuksuzluğun normal olduğu düşüncesine alışmayacağım…"

İMAMOĞLU KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNDE

İddialarla ilgili İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da açıklama yapmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, dava dosyasının İstinaf Mahkemesi’nde incelenme sırası beklediğini söyleyerek, "Karar, İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. Ahmak Davası'nın" gerçek özeti budur. Başka söze gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.