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Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun bir yıllık kirayı peşin ödemiş! Aylık gelirim 350 bin TL demişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının yankıları sürüyor. Tutuklananlar arasında bulunan İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ikamet ettiği Beykoz Acarkent'teki lüks villa, şaşkınlığa neden oldu. Daha önce aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu dile getiren Ongun’un villasının bir yıllık kirası olan 3.7 milyon TL’yi peşin ödediği ortaya çıktı.

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Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun bir yıllık kirayı peşin ödemiş! Aylık gelirim 350 bin TL demişti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 11:55

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından belediyedeki yolsuzluk silsilesi bir bir ortaya dökülmeye devam ediyor. İBB Eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un Acarkent’te 300 bin TL’lik villada kirada oturduğunu beyan etmişti. Ünlü iş adamları, fabrikatörlerin oturduğu Acarkent villalarında Ongun’un nasıl oturduğu tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun bir yıllık kirayı peşin ödemiş! Aylık gelirim 350 bin TL demişti

EŞİ ÜSTÜNDEN ÖDEMİŞ

Ongun'un ev sahibi soruşturma kapsamında ifade verince gerçekler ortaya çıktı. Ev sahibi ressam Nilay Keser, savcılığa verdiği ifadede, Murat Ongun ve eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile 14 Nisan 2024 tarihli bir kira sözleşmesi imzaladığını, çiftin yıllık toplam kira bedelinin ise 3 milyon 717 bin 400 TL olduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun bir yıllık kirayı peşin ödemiş! Aylık gelirim 350 bin TL demişti

GELİRİMİZ YETERLİ DEMİŞTİ

Yolsuzluk soruşturması kapsamında savcıya aylık 350 bin TL gelir beyanında bulunan Ongun'un, 300 bin TL olan aylık kirasını nasıl ödediği sorusu gündeme geldi. Ongun ise "Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir" şeklinde açıklama yapmıştı.
Murat Ongun'un gündeme gelen villasının yer aldığı site dronla görüntülendi. Aynı sitede 1,5 milyon TL kira beledi olan villaların yer alması da dikkat çekti.

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#Politika
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