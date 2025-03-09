Ekrem İmamoğlu’nun kampanyası mercek altında: 'Değirmenin suyu nereden geliyor?'

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için adaylığını ilan eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yürüttüğü kampanyaya ilişkin dikkat çekici bir çıkış, Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat’tan geldi. İmamoğlu’nun Türkiye genelinde sürdürdüğü ve geniş katılımlı toplantılarla dikkat çeken kampanya sürecine değinen Kulat, bu çalışmaların finansmanına dair önemli sorular yöneltti. Kulat, siyasetin en önemli sorunlarından birinin finansman meselesi olduğunu vurgulayarak, "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusunu kamuoyu adına sormak gerektiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçimde cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlattığı kampanya, siyasi çevrelerde tartışmalara neden oldu. Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, TGRT Haber Gündem Özel programında İmamoğlu'nun kampanya sürecinde gerçekleştirdiği geniş çaplı turların finansman kaynaklarına dair sorular yöneltti.​

"'BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?' DİYE SORACAĞIZ"

Kulat, İmamoğlu'nun kampanya ekibinin sahada çok boyutlu bir çalışma yürüttüğünü belirterek, tercih edilen politik duruşların zıtlıklar barındırdığını ve siyasi trafiğin yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti. Bu kapsamda, kampanyanın bütçesinin hangi kaynaklardan karşılandığının önemli bir soru olduğunu vurguladı. Kulat, bu tür büyük çaplı kampanyaların ciddi bütçeler gerektirdiğini ve benzer soruları diğer adaylar için de yönelteceklerini belirterek, "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" şeklinde konuştu.

"EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİSİ SİYASETİN FİNANSMANI MESELESİ"

Kulat, İmamoğlu’nun Türkiye genelinde sürdürdüğü kampanya çalışmalarına dikkat çekerek, bu sürecin finansmanı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Kulat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu kampanya ekibi olarak, bu ekip çok boyutlu olarak sahaya çıkmış durumda. Politik duruş olarak zıttı yerler tercih ediliyor. Siyasi trafik devam ediyor. Birkaç soru var: Bir, bütçe… Bu çalışmanın bütçesi nereden karşılanıyor sorusu önemli. Muhakkak önümüzdeki süreçte diğer adaylar için de soracağız. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye soracağız. Bu para nereden geliyor diye soracağız. Çünkü bunlar ciddi bütçe isteyen konular. En önemli sorunlardan birisi siyasetin finansmanı meselesi, bir soru olarak duruyor."

CHP YEDEK BİR İSİMLE Mİ DEVAM EDECEK, İMAMOĞLU CHP KOLTUĞUNA MI GEÇECEK?

Kulat, İmamoğlu'nun belediye başkanlığı yerine parti genel başkanlığına geçme formülünün de konuşulanlar arasında olduğunu ifade ederekk şunları söyledi: "Bu süreç içerisinde olası bir mahkemede oluşacak negatif durumda karşı hamle ne olur? CHP yedek bir isimle mi devam eder? Ya da İmamoğlu adaylık yerine CHP genel başkanlığını mı düşünür? Bunları şu an bilemiyoruz. "