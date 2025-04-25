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 | Baran Aksoy

Ekrem İmamoğlu'nun korumaları kameraları böyle kapattı! İşte Türkiye'nin konuştuğu o görüntü

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma tüm titizliğiyle devam ederken yeni deliller ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Adnan Çebi'ye ait bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile yapacağı görüşme öncesi korumaların kameraları siyah bantla kapattığı görüntüler ortaya çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 14:06

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" da dahil birçok suçtan yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun korumaları kameraları böyle kapattı! İşte Türkiye'nin konuştuğu o görüntü

GÖRÜŞMEDEN 50 DAKİKA ÖNCE GELDİLER

Söz konusu soruşturma dosyasına giren yeni deliller ve görüntülerde, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş ile buluşup görüşmesinden yaklaşık 50 dakika önce koruma görevlilerinin geldiği görülüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun korumaları kameraları böyle kapattı! İşte Türkiye'nin konuştuğu o görüntü

İMAMOĞLU'NUN OTELE GİRİŞ YAPTIĞI ANLAR

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te siyah bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği saptanan görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun saat 10.04'te geldiği anlar yer alıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun korumaları kameraları böyle kapattı! İşte Türkiye'nin konuştuğu o görüntü

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