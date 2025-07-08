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 | Bengül Arıca

Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında yeni gelişme! Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İBB'deki yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına yönelik soruşturma tamamlandı. 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen İmamoğlu, 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 13:02

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede ' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİHİ BELLİ OLDU

İmamoğlu'nun kapsamında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu'nun yargılanmasına 11 Eylül tarihinde saat 13.00'da İstanbul 59.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, şüpheli 'nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northern Cyprus'ın yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı anlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında yeni gelişme! Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

3 KİŞİLİK KONTENJANI BULUNAN BÖLÜME USULSÜZ OLARAK 54 KİŞİNİN ALINDIĞI BELİRTİLDİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından K.K.T.C.'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığının belirtildiği iddianamede, yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak arttırıldığı, bazı öğrencilerin listeden usulsüz olarak silinerek yine listeye yeni öğrencilerin eklendiği, 3 kişilik kontenjanı bulunan bölüme usulsüz olarak 54 kişinin alındığı aktarıldı.
Gerek başvuru kabul edilecek yükseköğretim kurumlarıyla ilgili gerekse başvurusu değerlendirilecek öğrencilerle ilgili çok sayıda hileli işlem yapıldığının belirtildiği iddianamede, İngilizce İşletme Programına yurtdışı yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrencilerin herhangi bir dil seviye tespit sınavı ya da yeterlilik sınavı yapılmadığı, yurtdışı yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin ‘rektör, dekan, yönetim kurulu üyeleri, fakülte sekreteri, yatay geçiş komisyonu üyeleri' gibi süreçte yer alan kişileri referans olarak gösterdikleri kaydedildi.
Öğrenci kütük defterine gerçeğe aykırı şekilde Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kayıt edildiği belirlendi

8 YIL 9 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#istanbul büyükşehir belediyesi
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#dava
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#iddianame
#Lisans Diploması
#Politika
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