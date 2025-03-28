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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sokak eylemleriyle ilgili ilk iddianame hazır!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yapılan eylemlere katılan 74 kişiye 3'er yıl hapis talebi ile iddianame açıldı.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sokak eylemleriyle ilgili ilk iddianame hazır!
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 20:50

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan protestolara katılan kişilere yönelik savcılık jet iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde genel yaş ortalaması 20 ile 40 arasında değişen 74 şüpheli hakkında “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen seçme seçilme hakkından yoksun bırakmanın da dahil olduğu “belli haklardan yoksun bırakılma” maddesi de her bir şüpheli yönünden istendi.

7 GAZETECİNİN DE İSMİ TUTUKLANANLAR ARASINDA YER ALDI

İddianamede İstanbul Valiliği’nin 19 Mart günü 4 gün süreyle toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasakladığı hatırlatıldı. Daha sonra bu kararın 4 gün daha uzatıldığına da yer verildi. Bu karara uymayarak gösteri ve yürüyüşlere katılan 100 kişinin İstanbul TEM Şube tarafından tespit edildiği belirtildi.

25 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI

İddianamede aralarında Now muhabiri Ali Onur Tosun, AFP fotomuhabiri Yasin Akgül, fotomuhabir Bülent Kılıç ve gazeteci Zeynep Kuray, gazeteci Hayri Tunç, Bakırköy Belediyesi fotomuhabiri Gökhan Kam, İBB fotomuhabiri Kurtuluş Arı’nın da olduğu yaklaşık 70 kişinin tutuklandığı diğerlerine ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi. 25 kişinin ise dosyası ayrıldı.

İddianamede tutuklandıkları belirtilen 7 gazeteci, tutuklandıktan 2 gün sonra savcılık tarafından verilen re’sen tahliye kararıyla serbest bırakılmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ekrem İmamoğlu neden hapse atıldı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nu “suç örgütü lideri” olmakla suçladı ve belediye ihaleleriyle bağlantılı yolsuzluk, gasp, rüşvet ve kara para aklama iddialarında bulundu. Savcılar ayrıca İmamoğlu'nu 2024 yerel seçimlerinde taşeron bir Kürt organizasyonla ittifak kurarak PKK'ya yardım etmekle de suçladı.
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