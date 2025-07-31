Ekrem İmamolu'nun diploma davasında karar açıklandı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Üniversitesince diplomasının iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı dava reddedildi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesinin kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin ikinci fıkrasına değinildi.

Kararda söz konusu fıkraya ilişkin, "İdari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler hükmüne yer verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yasa hükmünde öngörüldüğü üzere yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için yukarıda aktarılan iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerektiği belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Dava dosyasının incelenmesinden; 2577 sayılı Kanun'un yukarıda aktarılan 27. maddesinin ikinci fıkrası ile aranılan şartların birlikte gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, bu karara karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz isteminde bulunulabileceğinin taraflara duyurulmasına 25 Temmuz tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

DAVANIN KONUSU

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, idare mahkemesine başvurarak, İstanbul Üniversitesinin diploma iptaline ilişkin yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Avukat Mehmet Pehlivan tarafından İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine sunulan dilekçede, İmamoğlu "davacı", İstanbul Üniversitesi "davalı" olarak yer almıştı.

Dilekçede, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart'ta alınan İmamoğlu'nun yatay geçişinin, mezuniyetinin ve diplomasının iptaline yönelik kararın öncelikle yürütmesinin durdurularak iptali istenmişti.

İşlemin yürütülmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceğinden karşı tarafın savunmasının beklenmemesi veya savunma sürelerinin kısaltılması, gerekirse memur eliyle tebligat işlemlerinin yapılması talep edilen dilekçede, incelemenin duruşmalı yapılması talebinde bulunulmuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün yatay geçişe yönelik gazete ilanı, İmamoğlu'nun lise diploması ve üniversite notlarını içeren evrak, yatay geçiş belgeleri, ÖSYM kılavuzları, çeşitli akademisyenlerden alınan hukuki mütalaalar da dilekçeyle birlikte sunulmuştu.