'El sıkışma' polemiğine BBP lideri Mustafa Destici de katıldı: DEM Parti Türkiye partisi olamazsa yanaşmam

16 Ekim 2024 21:44 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 21:48

Geçtiğimiz günlerde DEM Parti'liler ile el sıkışan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu hamlesi gündemdeki yerini korurken BBP lideri Mustafa Destici'den durum değerlendirmesi geldi. DEM Parti'nin terörle arasına mesafe koymadığı sürece bir yakınlık ve tokalaşma yapmayacağını ifade eden Destici, "DEM Parti Türkiye partisi olamazsa yanaşmam" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici​, TBMM Grup Toplantısı'nın ardından DEM Parti​'li vekillerle el sıkışan MHP​ lideri Devlet Bahçeli​'nin hamlesini değerlendirdi. Siyasette yumuşamanın ve normalleşmenin özlendiğini ama kırmızı çizgilerinin de 'terör' olduğunu belirten Destici, "Bunlar (DEM Parti) terörle arasına mesafe koymadan, Türkiye'nin partisi olmadan ben el sıkışmam." dedi.

"BİZ TOKALAŞMAYIZ"

DEM Parti​'yi PKK'nın TBMM'deki uzantısı olduğunu öne süren Destici'nin sözleri şu şekilde:

"Siyasette yumuşama, partiler arası diyalog, bunlar herkesin özleyebileceği bir şeydir. Ama kırmızı çizgimiz neresidir? Terör ve şiddet. TBMM'de temsil edilen sözde siyasi partidir bize göre, PKK'nın, terör örgütünün uzantısıdır. Terör örgütü ile arasına mesafe koymadan, terörü lanetlemeden, kınamadan gerçekten Türkiye'nin partisi olmadan biz BBP​ olarak tokalaşmayız, konuşmayız, selam dahi vermeyiz. Onların elinde de teröristler gibi Mehmetçiğin ve öğretmenlerimizin kanları var. Lanetlesinler terörü ben de gider tokalaşır, konuşurum.

"DEM PARTİ YÖNETİCİLERİ KANDİL'DEN EMİR ALIYOR"

Demokratik olarak düşüncelerini ifade edebilirler. Hem sayın Bahçeli'nin hem MHP​ Genel Başkan Yardımcıların açıklamaları net; buradan çözüm süreci çıkmayacağı noktasında. Normalleşme gibi birtakım cümlelerle bir çözüm süreci getirilmeye çalışılırsa buna rıza göstermeyiz. BBP olarak çözüm süreci yaşandığında şiddetle itiraz eden siyasi partiydik. Bununla ilgili 30 panel yaptık. Bunun Türkiye'ye hayrı yok. Bunların kendi iradeleri yok. DEM yöneticileri ya Kandil'den ya İmralı'dan emir alıyor. Onlar da emperyalistlerden Amerika'dan, İsrail'den, Fransa'dan emir alıyorlar. Ülkemizin etrafında olanları görüyoruz.

BAHÇELİ'NİN DEM PARTİ İLE TOKALAŞMASI...

Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, diyaloğa ülkemiz ve devletimiz için çözümler üretmeye mecburuz. Kırmızı çizgi terör ve şiddet. Terör örgütü sınırlarım içinde ya da harekat bölgelerimde Mehmetçiğe saldırıyorsa, ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmaya çalışıyorsa, orada Türkmen ve Arapları boşaltıp, bölgeyi kendine göre uygun hale getirmeye çalışıyorsa, bunu da ABD ve İsrail'in desteği ile yapıyorsa. Bu durumda, hal böyle iken ve DEM Parti'nin PKK ile ilişkisi açık devam ederken. Bunu gizlemiyorlar, Meclis'te PKK'yı savunuyorlar, terörist başına özgürlük istiyorlar, bütün teröristlere özgürlük istiyorlar. Bu doğru değil. Bunun doğru olmadığını hem Cumhurbaşkanımız hem MHP'liler açık ifade etti. Sayın Bahçeli de hangi amaçla bu adımı attığını açıkladı. Ben onun üzerine bir söz söyleyecek değilim. Artık takdiri milletimiz yapacak."