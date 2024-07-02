Emekli ve memurun gözü Kabine'de! Memişoğlu ve Kurum da toplantıya katıldı

02 Temmuz 2024 05:12 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:39

Emekli maaşı zammı için son iki gün! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zamlı maaş tabloları son halini aldı

Emekli maaşı zammı için son iki gün! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zamlı maaş tabloları son halini aldı

Kabine, yaklaşık bir ay aranın ardından yoğun bir gündemle toplandı. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, Kabine Toplantısı'ndan gelecek habere çevrildi. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının yanı sıra dokuzuncu yargı paketi, memur ve emekli zammı, iç ve dış siyasetteki gelişmeler masada olacak.

EKONOMİ BAŞLIKLARI GÜNDEMDE

Toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.

Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek. Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek.

Kabinenin diğer bir önemli başlığı da terörle mücadele operasyonları olacak. Toplantıda 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.

KURUM İLE MEMİŞOĞLU DA TOPLANTIYA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. İç ve dış siyasi meselelerine ilişkin birçok konunun ele alınacağı toplantıya yeni bakanlar Murat Kurum ile Kemal Memişoğlu da katıldı.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ TEMMUZ AYINDA SÜRECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında Kazakistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İlgili bakanlar, bu temaslarda ele alınması muhtemel konu başlıklarına yönelik çalışmalarını da kabinede sunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ve Sağlık Bakanlığı'na atanan Profesör Doktor Kemal Memişoğlu da kabine toplantısına katılacak.