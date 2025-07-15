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'En Uzun Gece' destanı! İlk kez gerçekleştirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin üstünden tam 9 yıl geçti. Milletin iradesiyle demokrasi destanı yazıldı. O kara gecenin yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 15 Temmuz zaferini bir sanat başyapıtı ile ölümsüzleştirmek amacıyla gerçekleştirilen "En Uzun Gece" destanının ilk temsili gerçekleştirildi. Geceye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan da katıldı. Ayakta alkışlanan performans sergilenirken, duygusal anlar da yaşandı.

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'En Uzun Gece' destanı! İlk kez gerçekleştirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 23:25

Cumhurbaşkanlığınca zaferini ölümsüzleştirmek amacıyla gerçekleştirilen "En Uzun Gece" destanının ilk temsili, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ın soruşturması sürecini ve bunu haber alıp yakalanacaklarını anlayan terör örgütü üyelerinin harekete geçmesi sonucunda, gece boyu can pahasına verilen vatan ve bağımsızlık mücadelesi anlatıldı.

'En Uzun Gece' destanı! İlk kez gerçekleştirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

BİRBİRİNDEN BAŞARILI İSİMLER

Ankara-İstanbul ekseninde, mücadelenin en çetin geçtiği Terörle Mücadele Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü fonunda sahneye taşındı. Proje direktörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin’in yaptığı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in danışmanlığında ve Prof. İbrahim Sarıtaş’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen; yazar Gürkan Tanyaş tarafından kaleme alınan “En Uzun Gece” eserinin müzikleri Ali Otyam, Aytuğ Ülgen ve Selim Atakan’a ait. CSO Şefi Cemi’i Can Deliorman’ın orkestrayı yönettiği, Bora Severcan tarafından sahneye koyulan ve yapımcılığını Volkan Severcan’ın üstlendiği eserde; KTB toplulukları sanat yönetmenliği Ömer Faruk Belviranlı’ya, koreografi Özgür Adam İnanç ve Serbülent Biçer’e, dekor kostüm tasarımı Özgür Usta’ya, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan’a ait.

'En Uzun Gece' destanı! İlk kez gerçekleştirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Eserde başrolleri Umut Temizaş, Oktay Gürsoy, Ziya Kürküt, Kaan Kızıldere, Sefa Zengin, Burak Durmaz paylaşıyorlar. Cumhurbaşkanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı topluluklarıyla, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın katkılarıyla gerçekleştirilen “En Uzun Gece” destanı; 15 Temmuz’un birlik, beraberlik ve kahramanlık duygularını, şiirsel bir metin ve destansı müzikleriyle gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

'En Uzun Gece' destanı! İlk kez gerçekleştirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

500 KİŞİLİK DEV KADRO

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Çukurova Devlet Senfoni Orkestraları ve Opera Bale Orkestrası sanatçılarından kurulu 72 kişilik karma orkestra, Devlet Sahne Sanatları Topluluğu’ndan 145 kişi, Devlet Çoksesli Korosu’ndan 63 kişi, Maarif Korosu’ndan 35 kişi, Devlet Opera Balesi’nden 14 solist ve 14 tiyatro oyuncusu, Devlet Türk Halk Müziği ve Tarihi Türk Müziği Toplulukları’ndan 13 kişi sahnede olmak üzere; sahne arkasındaki prodüksiyon, teknik, reji ve dekor kostüm ekipleriyle beraber projede yaklaşık 500 kişilik bir kadro görev yapıyor.

'En Uzun Gece' destanı! İlk kez gerçekleştirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

‘En Uzun Gece’ destanı için Mehmet Akif Ersoy’dan Birlik, Cenk Marşı, Yeis, Şehitler Abidesi, Bahtiyar Vahapzade’den Allah, Sezai Karakoç’tan Sürgün Ülkelerden Başkentler Başkentine, Nurullah Genç’ten ‘Uyan Artık Yiğidim’, Abdurrahim Karakoç’tan Aydınlık ve Tut Ellerimden, Attila İlhan’dan Ben Sana Mecburum şiirleri bestelendi.

'En Uzun Gece' destanı! İlk kez gerçekleştirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
'En Uzun Gece' destanı! İlk kez gerçekleştirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
'En Uzun Gece' destanı! İlk kez gerçekleştirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

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ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#fetö
#15 temmuz
#Mücadeler
#En Uzun Gece
#Destan
#Kahramanlık
#Politika
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