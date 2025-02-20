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 | Mutluhan Yildiz

Elektriğe zam gelecek mi? Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar TGRT Haber'de açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar TGRT Haber canlı yayınında Fatih Atik'in sorularını cevapladı. Gabar’da petrol, Karadeniz’de doğalgaz üretimi ne kadar arttı? Yerli üretim fiyatlara yansıyacak mı? Elektrikte yeni tarifeler vatandaşın faturasını artıracak mı? Elektrik ve doğalgaza zam gündemde mi? Bakan Bayraktar TGRT Haber canlı yayınında cevapladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 20:17

TGRT Haber'de Fatih Atik ile Gündem Ankara'nın konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu. Bakan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretiminden elektrikteki yeni tarifeye, Karadeniz’deki doğalgaz üretiminden yeni zam iddialarına kadar merak edilenleri cevapladı.
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliği konusunda önemli adımlar attığını belirterek, "Önümüzdeki süreçte arz problemi yaşamayacağız. 85 milyon nüfusun tamamına doğal gaz erişimi sağlıyoruz. 7 gün 24 saat çalışarak, bu kışı doğal gaz açısından sıkıntısız atlatacağız" dedi.

Türkiye’nin enerji kaynakları için yurt dışı projeler üzerinde çalıştığını belirten Bakan Bayraktar, "Libya ve Somali gibi ülkelerde yeni fırsatları değerlendiriyoruz. Yakın zamanda Libya ile ilgili güzel haberler vereceğiz." dedi.

ELEKTRİĞE ZAM YOK!

Elektrik fiyatlarındaki düzenleme hakkında da konuşan Bayraktar, "Muhalefetin iddiaları yanlış ve çarpıtılmış. 42 milyon elektrik abonesinden yalnızca 1.2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon abonenin faturasında bir değişiklik olmayacak. Nisan ayına kadar hane halkı için zam öngörmüyoruz." dedi.

Bakan Bayaraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Önümüzdeki süreçte arz problemi yaşamayacağız. Nüfusun 85 milyonuna doğal gaz erişimi sağlıyoruz. 7 gün 74 saat çalışıyoruz. Bu kışı doğal gaz açısından sıkıntısız atlatacağız.

İRAN GAZI KESİLİRSE SORUN YAŞAR MIYIZ?

Biz 2016 yılı sonrasında bunun yatırımlarını yaptık. Bu yatırım hamlelerini buna göre ayarladık. Artık sıvılaştırılmış doğal gaz alabilecek duruma göre altyapımızı oluşturduk. Biz bu yatırımları yaptık. Bu yatırımları hem karada hem de denizde yaptık. Türkiye şimdi bu altyapı ile hem kendi arz güvenliğimizi hem de taşıma kabiliyetimizi geliştirdik. İthalat yönüyle çalışan hatlarımız artık ihracat yönüyle de çalışmaya başladı. Biz şu anda Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'ya gaz satıyoruz. Başka isteyen ülkeler de var. Şu anda mesela Irak'a 300 megavat elektrik sayıyoruz.

'TÜRKMENİSTAN GAZI DAHA UCUZ'

Türkmenistan'dan 1,5 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı biz Türkiye'ye 31 Aralık'a kadar getireceğiz. Türkmenis'tan gazı alarak çeşitlendirmiş de oluyoruz. Bu seneden sonra miktarı da yükseltmek istiyoruz. Türkmen gazı çok uygun koşullarda Türkiye'ye geliyor. Bize çok katkısı olacak.

KARADENİZ DOĞAL GAZINDA SON DURUM

Karadeniz gazı için bize eleştiriler oldu. Biz öncesinde yabancılarla çalışmıştık, o yabancı şirketler bir kuyu açıp sonuç alamayınca geri gidiyorlar. Biz kendi gemilerimizle çalıştık. 2 bin 100 metre derinlikten gazı çıkartıyoruz. Borularla karaya çıkartılıyor. Karadeniz gazı Türkiye'de neredeyse 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılar durumda. Ramazan Bayramı ile birlikte 9.5 milyon metreküpe çıkarma hedefimiz var. 2026 ayında 6 milyon hanenin ihtiyacını yüzde 15'ini karşılayacak duruma gelecek. Karadeniz'de 20 yıllık üretim olabilir. Şu anda 4 gemimiz de Karadeniz'de aktif görevde. Batı, Doğu ve Orta Karadeniz'de çalışmalarımız sürüyor.

"LİBYA İLE İLGİLİ GÜZEL HABERLER VERECEĞİZ"

Türkiye'nin bütün ihtiyacını karşılayacak kaynaklar dışarıda da olabiliyor. Bunlar Somali olabilir, Libya olabilir... Neredeyse bunu gidip çıkarmalıyız, ihtiyacımızı karşılamalıyız. İnşallah yakında Libya ile ilgili güzel haberler vereceğiz.

GABAR'DA YENİ HEDEF NE?

Gabar gayet iyi gidiyor. 76 bin varile ulaşmış durumdayız ama yavaş yavaş da platoya doğru yaklaşmış durumdayız. Yeni sondaj kuyuları açıyoruz. Van'da, Hakkari'de sondaj çalışmalarımız olacak. Türkiye doğal gaz ve petrol konusunda kendi kendine yetebilen bir ülke olma yolunda gidiyor. Eğer kendi kendimize karşılayamazsak mutlaka faklı coğrafyalarda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

Muhalefetin dediği yanlış ve çarpıtmadır. 42 milyon elektrik abonesi var. 42 milyon abonenin 1.2 milyonu bu son düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon abonenin hayatında bir şey değişmeyecek. Bu 1.2 milyon abone de 2024 yılı tüketimine göre belirlendi. Bu yüksek tüketimi yapan gruplar destek grubundan çıkarıldı. Biz daha önce açıklamıştık. Bu kışı hanelere fiyat artışı, zam olmadan geçireceğiz. Bunu açıklıkla söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçte ise enflasyona göre bir fiyatlama yapılabilir. Türkiye'de keşke herkes enflasyon oranında zam yapsa. Nisan ayına kadar hane halkı için zam öngörmüyoruz.

1.2 milyon aboneyi 2024 yılı tüketimlere göre belirleniyor. 2024 yılında 5 bin kWh tükettiyseniz, 2025’te sizin faturanız farklı gelecek destek alamayacaksınız diyoruz. 2026 yılında da 2025 yılı tüketimlerine bakarak açıklayacağız. Konuya tüketim olarak bakıyoruz. İstisna gruplarını tanımlayarak, istisna kapsamına aldık. Evlerinde cihaza bağlı hastaları olan vatandaşlarımız olabilir. Tüketimleri yüksek olsa dahi desteğe devam edeceğiz

AKKUYU NÜKLEE'DE İLK RAKTÖR NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Nükleer santral olarak da Akkuyu'da çalışmalar devam ediyor. Bu da Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği bir durum. İlgili Rus şirketi eksik ekipmanları tamamladı. Akkuyu'nun ilk reaktörünün devreyi girmesi 2025 yılında olmasını bekliyoruz. En azından test için önemli bir gelişme olabilir. Hedefimiz en kısa sürede bunu yapmak. Türkiye'nin 70 yıllık hedefini gerçekleştirmek İnşallah nasip olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

EMEKLİYE NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ YATACAK?
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacaktır. Önceki yıllarda olduğu gibi, ikramiyelerin bayramlardan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması beklenmektedir. Bu durumda, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülmektedir.

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