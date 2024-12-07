Erbakan: Ankara Suriye konusunda inisiyatif almalıdır!

07 Aralık 2024 18:20 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 18:28

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı; Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır" dedi. DEM Parti ve İmralı'ya dair sorulara da cevap veren Erbakan, maaş zamlarıyla ilgili de konuştu....

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde, Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve cezalara yönelik yeniden değerleme rakamlarına değinen Erbakan, çalışan ücretleriyle emekli maaşlarına zam yapılırken "önce millet" anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini söyledi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, ücretli kesimin yaşam şartlarını iyileştirecek adımlar atılmasını istedi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ MUTLAKA KORUNMALI"

Suriye ve bütün Orta Doğu denklemini derinden etkileyen gelişmeler yaşandığını ifade den Erbakan, şunları söyledi:

"Yaşanan bu olayları İsrail, ABD, PKK ve diğer aktörler de yakından takip ediyor ve ona göre pozisyon alıyor. İşte tam bu noktada Türkiye'nin rolü hayati önem taşıyor. Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı; Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır. Daha fazla kan akmasının ve Suriye'nin bölünmesinin önüne geçilmelidir. Bu hükümet tarafından bütün Suriye halkı kucaklanmalı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalı."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ve DEM Parti arasında doğrudan irtibat sağlanması gerektiği" yönündeki sözlerinin sorulması üzerine Erbakan, "Biz önceden beri hep söylüyoruz, 40 bin insanın katili olan bir terörist başının serbest bırakılmasına, umut hakkından yararlanmasına, hele hele Meclis'e gelmesine kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bir çağrı yapacaksa bulunduğu yerden yapsın, silah bırakın diyecekse bulunduğu yerden desin." diye konuştu.

Erbakan, partisine katılan Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdurrezzak Aksak'a rozet taktı.

"İKTİDAR ÖNCE MİLLET ANLAYIŞIYLA HAREKET ETMELİ"

İşçi ve memura yapılması beklenen enflasyon zammına da değinen Erbakan, "İktidar vergi, harç ve cezalarda yüzde 44 zam uygularken memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 13, esnaf ve çiftçi emeklisi maaşlarına ise maalesef yüzde 17 gibi seviyesinde bir zam yapacağı aşağı yukarı netleşti. Ocak ayında kesinleşecek ama iktidarın düşündüğü rakamlar bunlar. En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 400 lira en düşük işçi emeklisi maaşı 14 bin 640 lira olacak. Açlık sınırının 21 bine dayandığı yoksulluk sınırının 70 bin lirayı aştığı bir ülkede bu rakamların kabul edilebilir olması mümkün değildir. İktidara önce millet anlayışıyla hareket eden çağrımızı yeniliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ABDULLAH ÖCALAN'IN UMUT HAKKINDAN YARARLANMASINA KARŞIYIZ"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ile DEM Parti yüz yüze görüşmeli" çağrısına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Eğer bir irtibat sağlanacaksa Abdullah Öcalan'ın herhangi bir talebinin yerine getirilmesi veya Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması, umut hakkından yararlanması noktasında kesinlikle olmamalı. Bir irtibat olacaksa HDP ya da devlet yetkilileri tarafından Abdullah Öcalan 'silahları bırakın' çağrısını bulunduğu yerden yapması lazım. Biz daha önceden beri söylüyoruz. 40 bin insanın katili olan terörist başının serbest bırakılması, umut hakkından yararlanması, hele hele Meclise gelmesine kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. 'Silah bırakın' diyecekse bulunduğu yerden desin."