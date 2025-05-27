Erbakan iddiası başını yaktı! Temel Karamollaoğlu Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi'nin eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na açtığı dava sonuçlandı. Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

ERDOĞAN'IN AVUKATI DUYURDU

Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın şu ifadeleri kullandı:

70 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

"Temel Karamollaoğlu'nun 22.02.2024 tarihinde bir televizyon kanalında; Sayın Cumhurbaşkanımızı, Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin TL manevi tazminata hükmetti."