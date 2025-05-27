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 | Onur Kaya

Erbakan iddiası başını yaktı! Temel Karamollaoğlu Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi'nin eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na açtığı davayı kazandı. Karamollaoğlu Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

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Erbakan iddiası başını yaktı! Temel Karamollaoğlu Erdoğan'a tazminat ödeyecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 14:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi'nin eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na açtığı dava sonuçlandı. Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

Erbakan iddiası başını yaktı! Temel Karamollaoğlu Erdoğan'a tazminat ödeyecek

ERDOĞAN'IN AVUKATI DUYURDU

Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın şu ifadeleri kullandı:

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70 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

"Temel Karamollaoğlu'nun 22.02.2024 tarihinde bir televizyon kanalında; Sayın Cumhurbaşkanımızı, Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin TL manevi tazminata hükmetti."

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