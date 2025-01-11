Erbakan’a sert çıkış: 'Hakkımı helal etmiyorum!' Yanıtı CHP üzerinden geldi!

11 Ocak 2025 23:08 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 23:09

Sakarya’da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a yapılan “Hakkımı helal etmiyorum” tepkisi, gündeme damgasını vurdu. Vatandaşın sert çıkışı karşısında Erbakan’ın CHP üzerinden verdiği yanıt dikkat çekti.

DEM Parti Yeniden Refah Partisi ile bir araya geldi! Fatih Erbakan'ın açıklaması dikkat çekti

DEM Parti Yeniden Refah Partisi ile bir araya geldi! Fatih Erbakan'ın açıklaması dikkat çekti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında Sakarya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Erbakan, ilk olarak Erenler ilçesindeki Atatürk Sanayi Sitesi’nde esnafla bir araya geldi. Daha sonra Gar Meydanı’nda partisinin standını ziyaret eden Erbakan, Adapazarı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Partinin genel merkez heyeti, genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri ve teşkilat üyeleri de Sakarya’nın farklı ilçelerine giderek halkla temas kurdu.

Atatürk Sanayi Sitesi’nde açıklama yapan Erbakan, “Sakarya’nın tüm ilçelerinde halkımız, esnafımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek ‘Anadolu Buluşmaları’ programımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

"SANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM" SÖZÜ GÜNDEM OLDU

Adapazarı merkezindeki ziyaretleri sırasında bir emekli vatandaş, Fatih Erbakan’a tepki göstererek, “Sana hakkımı helal etmiyorum, destekledin onu” ifadelerini kullandı. Vatandaşın bu çıkışı kısa sürede dikkat çekerken, Erbakan ise cevaben “CHP gelse daha kötü olacaktı, biz geleceğiz, düzelecek inşallah” yanıtını verdi. Bu diyalog, ziyaret programına damga vururken, vatandaşların Erbakan’a gösterdiği tepki sosyal medyada da yankı buldu. Yeniden Refah Partisi’nin Anadolu Buluşmaları programı çerçevesinde halkla temasları sürüyor.