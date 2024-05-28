Erbakan'ın makam aracı kazayı saniyelerle atlattı: Sokak köpeği yola atladı, şoförün refleksi faciayı önledi

28 May 2024 10:25 - Güncelleme : 28 May 2024 10:28

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın makam aracı ve korumalarının bulunduğu konvoy büyük bir kazanın eşiğinden döndü. İddiaya göre; Erbakan'ın da içinde bulunduğu makam aracının önüne aniden bir sokak köpeği çıktı.

ŞOFÖRÜN REFLEKSİ FACİAYI ÖNLEDİ

O sırada 150 km hızla giden aracın sürücüsü hızlı bir refleks göstererek kazadan saniyelerle kurtuldu. Görüntüleri yayınlanan anlarda sağ şeritte başka bir aracın olmaması da olası bir kazanın önüne geçti.

FATİH ERBAKAN: SOKAKLARIMIZI GÜVENLİ TUTACAĞIZ

Öte yandan yerel seçim öncesi “Ahlak yoksa başıboş köpekler vardır. Sokaklarımızı güvenli tutacağız, çocuklarımızı yaşatacağız” sözleriyle propaganda yapan Erbakan, başıboş hayvanların “uyutularak” öldürülmesine tepki göstermişti. Erbakan tepkisini, “Cenab-ı Allah’ın verdiği bir canı, ancak Cenab-ı Allah alabilir” sözleriyle dile getirmişti.