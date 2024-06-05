Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
05 Haziran 2024 12:20 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 12:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Beştepe'de Meral Akşener ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti eski lideri Meral Akşener ile görüşeceğini açıkladı.
Fahrettin Altun görüşmeyi bu sözlerle duyurdu;
"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir."
Kaynak: TGRT Haber