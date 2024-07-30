Erdoğan duyurmuştu, SGK borçlar için harekete geçti! Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne haciz işlemi 

30 Temmuz 2024 18:11 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 18:42

Belediyelerin SGK borçlarına ilişkin çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne haciz işlemleri başlatıldı. Erdoğan günler öncesinden yaptığı açıklamada, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesinler" demişti.

VAHAP SEÇER RESMEN AÇIKLADI

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, konuya ilişkin Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Mersin Şubesinde yaptığı açıklamada belediyenin hesaplarına haciz konduğunu açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabında geçen açıklamaya göre Seçer, "Belediyelerin SGK’de birikmiş borçları varsa, biz bunların hesaplarına haciz koyacağız’ dediler. Hakikaten bunu da yaptılar. Hesaplarımıza haciz koydular" dedi.

"BİZ BUNU AŞARIZ"

Haciz işlemlerinin kendi belediyesi için 'dünyanın sonu' olmadığını ifade eden Seçer şunları söyledi:

"Hizmetin gecikmesine, hizmetin yapılmamasına neden olacak bir durum. Yani insanları aç, susuz bırakmak gibi bir şey, bir belediyenin kaynağını kesmek. Ben kendi belediyem adına söyleyeyim; biz bunu aşarız. Keşke bunu yapmasalardı ama bunu aşamayacak belediyelerin de olduğunu görüyorum. Bizim için, Mersin Büyükşehir Belediyesi için dünyanın sonu değil. Ama birçok belediye için de bu dünyanın sonu olabilir, yani hizmet yapamaz noktaya gelirler. Şehirlerde büyük sorunlar yaşanabilir ve bu borçlar da bu belediyeler tarafından keyfi olarak yapılmadı, bu borçlar keyiften birikmedi."

BAKAN IŞIKHAN DUYURMUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iki gün önce yaptığı açıklamada SGK primi borçlusu belediyelerle ilgili icra takibinin başlatılacağını ifade etmişti.

Bakan Vedat Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi duyurmuş ve bunların CHP yönetimindeki belediyeler olduğu ifade etmişti.Işıkhan'ın yayınladığı listeye göre "Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira ve Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira." borçlu olduğu ortaya çıkmıştı.